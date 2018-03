Romane Serda : Sa mise au point sur Renaud...

En pleine promotion de son nouvel album, Pour te plaire, paru le 9 mars 2018, Romane Serda n'échappe aux questions sur son ex-mari, Renaud. Dans son disque, elle lui dédie d'ailleurs une chanson intitulée Mal. Dans le dernier numéro de Paris Match, elle confiait combien ils étaient encore proches, racontait qu'ils partaient en vacances ensemble et qu'ils faisaient beaucoup de choses avec leur fils Malone, 11 ans. Pour autant, Romane Serda n'a pas l'intention de retomber dans les bras du poète contestataire.

Le remariage ?

Ce vendredi 16 mars dans Le Parisien, Romane Serda répète ce qu'elle a déjà dit : si amour il y a, c'est un amour fraternel, familial. "On est toujours là l'un pour l'autre mais pas de scoop : on ne va pas se remarier, précise-t-elle en riant. J'aimerai toujours Renaud, mais d'un amour fraternel. On est mariés à vie, sans vivre ni dormi ensemble. Fini les attentes, les exigences, fais ci, fais ça... Là, on se tire vers le haut. Il est adorable.... Je ne l'abandonnerai jamais." C'est le petit Malone, pour qui Renaud est un père très timide et très tendre, qui doit se féliciter de voir ses parents s'entendre si bien malgré leur divorce.

Pour autant, Romane Serda ne veut pas être l'attachée de presse de son ex-mari. Jeudi 15 mars, invité de C'est que de la télé sur D8, la chroniqueuse Stéphanie Loire lui a demandé où Renaud en est était de son alcoolisme. Devant cette question plutôt directe, Romane Serda a préféré botter en touche : "Oh la la, mais je vais pas vous répondre à ça maintenant. Ce n'est pas à moi de répondre à ça. Mais invitez-le. Il se fera un plaisir de venir", a-t-elle répondu en gardant le sourire.

Romane Serda, qui chantera bientôt à Paris, confirme dans Le Parisien leur prochaine collaboration. Renaud a écrit un album pour enfants. Son ex-femme a composé deux chansons. On retrouve aussi à la composition l'ancien gendre de Renaud, Renan Luce, et Michael Ohayon avec qui il entre en studio à Bruxelles la semaine prochaine.