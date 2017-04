Romeo Beckham : À 14 ans, le fils de Victoria endosse une belle responsabilité

Voilà cinq ans maintenant que Romeo Beckham joue les grands frères attentifs avec sa petite soeur Harper. Mais à tout juste 14 ans, le fils de David et Victoria Beckham s'apprête à endosser une nouvelle responsabilité puisqu'il a été nommé... parrain de son petit cousin ! D'après plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux, l'aspirant chanteur a été choisi par Christian Adams, le frère de Victoria, pour soutenir et veiller sur son fils Otis.

"Mon petit filleul Otis, quel beau baptême !", a écrit Romeo en légende d'une photo de lui et du bébé lors des festivités, publiée sur sa page Instagram. Le jeune aspirant mannequin, qui est tout le portrait de sa mère, semblait on ne peut plus fier de son nouveau rôle. "Quelle belle journée en famille aujourd'hui pour le baptême d'Otis Adams. Je vous aime Christian Adams et Emma Strafford", a ajouté l'ex-Spice Girl sur sa propre page Instagram où elle a publié une photo de famille prise lors de la célébration.

Le baptême, qui semble s'être tenu ce lundi 24 avril, est venu clore une semaine chargée pour les parents de Brooklyn (17 ans), Romeo, Cruz (11 ans) et Harper. La veille, l'ancien footballeur David Beckham a reçu un prix pour son incroyable contribution au monde du football, le PFA Award, lors d'une cérémonie à Londres, tandis que, quelques jours plus tôt, c'est sa femme qui était honorée par le prince William pour ses services rendus à l'industrie de la mode, lors d'une somptueuse cérémonie qui s'est déroulée au palais de Buckingham.

"Quel plaisir de passer la journée au palais de Buckingham aujourd'hui. Je suis fière d'être anglaise, honorée mais pleine d'humilité d'avoir reçu les insignes de l'Excellentissime Ordre de l'Empire britannique des mains du duc de Cambridge. Si vous rêvez grand et travaillez dur, vous pouvez accomplir de grandes choses", a-t-elle écrit sur sa page Instagram avant de remercier ses parents et son mari, sans qui rien de tout cela n'aurait pu être possible.