Romeo Beckham fête ses 16 ans en bonne compagnie, Victoria immortalise

Quelques jours après avoir fêté l'anniversaire de Tana Ramsay, l'épouse du chef Gordon Ramsay, la famille Beckham a une nouvelle fois fait la fête à l'occasion des 16 ans de Romeo. La petite sauterie a été mise sur pied avec un peu d'avance puisque Elton John est lui aussi en vacances dans le Sud de la France. L'occasion de faire de célébrer l'événement tout ensemble.

Sur son compte Instagram, Victoria Beckham a partagé mercredi 29 août 2018 une vidéo dans laquelle on peut voir tout son clan attablé – David, Harper (7 ans), Cruz (13 ans), Romeo (16 ans) et Brooklyn (19 ans) – au côté d'Elton John et de son mari David Furnish. Le mythique chanteur britannique est le parrain de l'aîné de la fratrie mais cela ne l'empêche pas d'être attentionné envers les autres enfants du couple Beckham. Sur la vidéo, on le voit ainsi chantant avec entrain "joyeux anniversaire" à un Romeo un peu embarrassé d'être le centre d'attention en plein milieu du restaurant, alors qu'un serveur dépose devant lui un énorme gâteau au chocolat avec des bougies. "On fête l'anniversaire avec un peu d'avance ! C'est de la part des parrains @eltonjohn @davidfurnish", a commenté l'ancienne Spice Girl.

Cruz Beckham a de son côté publié une vidéo montrant que des musiciens ont offert au clan un petit concert.

Les vacances de la famille Beckham vont sans doute se poursuivre encore un peu avant que Romeo ne reprenne les cours. Pour l'heure, il ne semble intéressé que par une chose : le tennis. Une future carrière en vue ?