Romeo Beckham : Spice Girl favorite, job de rêve, star préférée... Il dit tout !

On en sait aujourd'hui un peu plus sur le deuxième enfant de Victoria et David Beckham. En acceptant de répondre aux questions de ses fans sur Instagram, Romeo s'est notamment confié sur sa Spice Girl préférée et son coup de coeur pour une jeune chanteuse...

Love u guys A post shared by ROMEO (@romeobeckham) on Aug 16, 2018 at 2:18am PDT

Un des internautes a demandé au fils de Victoria Beckham quelle Spice Girl il pourrait être. Ce à quoi il a répondu "Sporty, parce que je suis sportif", préférant ainsi Melanie C à sa propre mère. Un choix qui n'est pas sans rappeler le coup de coeur de sa petite soeur Harper pour Baby Spice, alias Emma Bunton, dans une vidéo récemment partagée par leur mère. A chaque fils Beckham, un talent ! Si pour Brooklyn et Cruz, il s'agit de la photographie et la musique, Romeo partage une passion commune avec son père pour le sport. Le choix de Sporty Spice correspond finalement bien à son job de rêve puisqu'il a avoué vouloir devenir joueur de tennis professionnel. Cela fait d'ailleurs plusieurs années qu'il s'entraîne sérieusement, parfois avec des coachs de renom tels que le Bulgare Grigor Dimitrov.

Great session A post shared by ROMEO (@romeobeckham) on Aug 23, 2018 at 5:48am PDT

Romeo a également confié être fan de la jeune chanteuse Camila Cabello et espérer la rencontrer un jour. Un souhait qui n'est pas si irréalisable que ça quand papa et maman s'appellent David et Victoria Beckham !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater