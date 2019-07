Roméo Elvis ne va pas être papa : il s'amusait avec les internautes...

Roméo Elvis détaille son rapport avec les réseaux sociaux dans une vidéo signée Franceinfo. Le jeune artiste belge y révèle les comptes qu'il suit, comme celui de Jul, et évoque son récent post en compagnie de sa petite amie Lena. Pour lui, il s'agit de son meilleur post puisqu'il a induit en erreur ses abonnés et la presse (dont Purepeople), qui y ont vu l'annonce de l'arrivée d'un futur bébé. Vous l'aurez compris : Lena Simonne n'est finalement pas enceinte de leur premier enfant.

"Mon meilleur post, je viens de le faire, s'amuse Roméo Elvis. J'ai annoncé la sortie du clip Soleil en laissant croire aux gens ce qu'ils avaient envie de croire, c'est-à-dire que j'allais être papa. Alors que j'ai jamais, jamais dit que j'allais être papa. Quand j'ai vu qu'il y avait une potentielle rumeur à alimenter, je l'ai alimentée à fond. Moi j'avais juste mis une photo de ma copine avec un ciel rose et un ciel bleu. Les gens se sont imaginés que ça voulait dire des trucs. Ok, vas-y, on y va !"