Ronaldo : Décomplexé, l'ex-footballeur s'éclate avec sa jeune et jolie chérie

Six ans que Ronaldo, la deuxième plus grande star de l'histoire du foot brésilien après Pelé, a quitté les terrains de foot et pris ses distances avec le ballon. À la retraite depuis 2011, Ronaldo Luis Nazário de Lima mène une vie plutôt tranquille, entre ses quatre enfants, ses obligations humanitaires et philanthropiques et le foot – lui qui est notamment actionnaire minoritaire des Strikers de Fort Lauderdale aux États-Unis. Loin de tout cela, l'ex-serial buteur du Real Madrid a été aperçu le 5 août du côté de Formentera, aux Baléares.

L'ancien footballeur était entouré d'amis, de quelques enfants, mais surtout, il avait à ses côtés sa petite amie depuis plus de deux ans : Celina Locks. Mannequin de profession, cette jeune et jolie blonde ne laisse clairement pas insensible à en juger notamment par les 71 400 abonnés qu'elle compte sur Instagram.

Sculptural dans son bikini rouge, le top model s'est montrait très complice et affectueux avec l'ancienne star du ballon rond. Pour elle, Ronaldo n'a d'ailleurs pas hésité à faire tomber le T-shirt, affichant un ventre redevenu quelque peu rondouillard (ce ventre qui lui avait valu d'être surnommé "Gronaldo" par les plus pertinents poètes du XXIe siècle, avant qu'il n'entame un gros régime). On l'a également vu plonger dans les eaux turquoise de la Méditerranée pour aller embrasser sa dulcinée. Quelques minutes plus tard, c'est paquet de chips à la main que l'on a retrouvé le Brésilien formé à Cruzeiro au début des années 90.

En bref, Ronaldo se la coule douce après avoir fait l'une des plus belles carrières du football international. Et il a bien raison !