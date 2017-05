Ronan Keating : Un mois après bébé, sa femme Storm a déjà retrouvé la ligne

Il y a tout juste un mois que la belle Storm Uechtritz a donné naissance à son premier enfant, Cooper, né de ses amour avec le chanteur Ronan Keating. Pourtant, la jolie blonde de 35 ans a réussi l'exploit de se débarrasser en un temps record des quelques kilos accumulés au cours de sa grossesse. Qu'elle nous donne son petit secret !

En témoigne une photo publiée sur le compte Instagram de l'ancien Boyzone, la productrice télé a retrouvé sa silhouette longiligne et son corps de rêve, quelques semaines seulement après son accouchement. "Mes bébés de l'été", a-t-il écrit en légende d'une photo sur laquelle on peut voir Storm en maillot de bain et un chapeau sur la tête, son bébé dans les bras, tandis qu'elle se tient dans le jardin de leur maison de campagne.