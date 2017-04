Ronan Lamy-Chappuis atteint d'une tumeur osseuse à 23 ans

La passion du ski et de la voltige est une affaire de famille chez les Lamy-Chappuis. Si le prénom de Jason évoque le titre de champion olympique de combiné nordique décroché en 2010 à Vancouver et le porte-drapeau des JO Sotchi en 2014, son cousin Ronan ne connaît pour l'instant pas le même succès.

Membre de l'équipe de France de saut à ski, le jeune sportif de 23 ans a été contraint de stopper net sa saison en décembre dernier du fait de douleurs répétées dans le dos qu'il imputait notamment à une sciatique, comme il l'indiquait le 22 février dernier sur Facebook. Malheureusement pour Ronan Lamy-Chappuis, la cause de son mal est bien plus grave. Il souffre d'une tumeur osseuse qui doit être retirée et accompagnée d'une greffe osseuse. "Dès la fin décembre, j'ai ressenti des douleurs de plus en plus vives dans le dos. J'ai pris l'initiative de consulter le médecin. Les examens se sont succédé depuis, Grenoble ensuite Lyon. Au mois de mars, c'était un kyste. Une biopsie pour analyser a été faite. Les résultats ont demandé un mois d'attente", relate-t-il, avant d'arriver à ce 7 avril, où le "diagnostic définitif" est tombé : "Tumeur osseuse bénigne qui nécessite une opération rapide pour l'enlever et faire une greffe osseuse ! Le chirurgien est confiant et me prendra début mai en urgence. Voilà voilà !", lâche-t-il avant de donner rendez-vous ultérieurement à ceux qui le suivent et s'intéressent à sa carrière : "À bientôt pour d'autre news !"