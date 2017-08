Ronnie Wood: Face au cancer, il a refusé la chimio pour ne pas perdre de cheveux

C'est un secret bien gardé que révèle Ronnie Wood dans les colonnes du Daily Mail, dimanche 6 août. Interviewé par nos confrères britanniques, le célèbre guitariste des Rolling Stones a en effet annoncé que les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer du poumon il y a trois mois lors d'une visite de routine. La "lésion au poumon" dont il prétendait avoir souffert dans un communiqué diffusé fin mai n'était donc qu'une diversion pour tenter de préserver sa vie privée en attendant de se rétablir entièrement.

Tétanisé par la nouvelle, le musicien de 70 ans affirme aujourd'hui qu'il s'était "préparé à dire au revoir" à sa famille dans les jours qui ont suivi son diagnostic. Marié depuis 2012 à Sally Humphreys, jeune actrice de 31 ans sa cadette, Ronnie Wood est avec elle le père de deux enfants en bas âge, les jumelles Alice et Gracie (1 an). "J'ai combattu une petite touche de cancer du poumon. Il y a eu une semaine où tout était incertain et où cela aurait pu être le moment pour moi de tirer ma révérence, de dire au revoir", a déclaré celui qui a arrêté de fumer une semaine avant l'arrivée de ses dernières-nées, en mai 2016.

Une issue incertaine

En apprenant que son "poumon gauche" avait des cellules malignes, l'acolyte de Mick Jagger, Keith Richards et Charlie Watts admet qu'il n'a pas vraiment été "surpris", ses derniers examens poussés remontant à l'année 2002. "Le médecin m'a demandé ce que je voulais faire et ma réponse a été simple, 'Sortez ça de mon corps'", a-t-il ajouté.

Soutenu par l'amour de sa femme, Ronnie Wood a su garder le courage nécessaire pour tenir bon face à l'incertitude de la maladie. "Sally a été formidable. Ce n'est que lorsque nous nous en sommes sortis qu'elle a été capable de me dire que cela avait été les pires sept jours de sa vie", a-t-il confié. Réputé pour son caractère bien trempé, le musicien anglais a également expliqué qu'il avait été sûr d'une chose : hors de question pour lui de faire de la chimiothérapie. "J'étais préparé aux mauvaises nouvelles mais je voulais aussi garder bon espoir que tout irait bien. Nous ne voulions rien dire à personne car nous ne voulions pas que les gens soient impliqués dans l'enfer que nous traversions. Mais j'avais pris ma décision sur le fait que, si cela devait se propager, je ne ferais pas de chimio, je n'allais pas utiliser cette arme contre mon corps", a-t-il poursuivi.

A 70 ans, Ron paye la facture d'années d'excès

Plus que le fait de s'injecter du poison pour tenter de faire reculer la maladie, Ronnie Wood refusait surtout de s'infliger une chimiothérapie pour la simple et bonne raison qu'il ne voulait pas perdre sa coupe de cheveux légendaire. "Je n'allais pas perdre mes cheveux. Ils iraient nulle part. Une semaine plus tard, les médecins sont venus à moi pour me dire que le cancer ne s'était pas propagé et je leur ai dit : 'Sortons-le maintenant'. Avant de fermer les yeux pour l'opération, j'ai regardé le docteur et je lui ai dit : 'Que la bataille commence'".

Aujourd'hui rétabli après s'être fait enlever un morceau de son poumon gauche, Ronnie Wood prend du temps pour se reposer et se ressourcer en famille. Connu pour avoir longtemps consommé toutes sortes de drogues et avoir multiplié les excès dans la boisson, le guitariste a concédé qu'il avait été "incroyablement chanceux" malgré ses "mauvaises habitudes". "Quelqu'un là-haut doit m'apprécier", a-t-il fièrement conclu.