Ronnie Wood : Le guitariste des Rolling Stones opéré en secret

Rockeur vétéran et jeune papa, Ronnie Wood vient d'être opéré en toute discrétion d'une lésion au poumon, a révélé son attaché de presse. L'intervention, mini-invasive, s'est bien déroulée, aucune autre action médicale n'est nécessaire et le guitariste des Rolling Stones, qui s'apprête à fêter son 70e anniversaire le 1er juin, devrait recouvrer tous ses moyens. De bon augure étant donné que le groupe culte doit donner en septembre le coup d'envoi de sa nouvelle tournée, No Filter.

Dans le communiqué transmis par son représentant, Ronnie Wood exprime sa gratitude envers le personnel médical pour avoir détecté, lors d'un examen de routine, cette lésion à temps avant qu'elle constitue un réel danger. "Je suis tellement reconnaissant envers l'imagerie moderne qui a permis de le répérer tôt et je voudrais remercier les docteurs qui se sont occupés de moi", fait-il savoir.

Cette annonce survient quelques jours après que le rockeur, qui a arrêté de fumer (et vapote à la place), a célébré le premier anniversaire de ses fillettes, les jumelles Gracie Jane et Alice Rose, fruits de son mariage (en décembre 2012) avec Sally, de 30 ans sa cadette. Il est également père de quatre grands enfants : Jamie, 42 ans, Jesse, 40 ans, Leah, 38 ans, et Tyrone, 33 ans. "Il est drôle, gentil, aimant et chaleureux", confiait il y a quelques mois Sally au quotidien The Telegraph, abordant leur différence d'âge en toute transparence : "Je sais bien qu'elle est là. Et j'aimerais bien que ce ne soit pas le cas, mais c'est comme ça. (...) Jamais, dans le passé, je ne m'étais dit : "Je crois que je vais sortir avec quelqu'un de deux fois mon âge", mais c'est pourtant ce qui est arrivé."