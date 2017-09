Rooney Mara et Joaquin Phoenix : En couple depuis un an, ils passent un cap...

On aurait presque tendance à l'oublier, mais Rooney Mara et Joaquin Phoenix forment un couple amoureux à la ville. Très discrets sur leur romance, l'actrice de 32 ans et le comédien de 42 ans s'étaient épris l'un de l'autre en octobre 2016 sur le tournage du film Mary Magdalene, drame historique dont la sortie est prévue pour le 24 novembre prochain aux États-Unis. Autrefois amis, ils s'étaient déjà donné la réplique en 2013 dans le film de Spike Jonze, Her.

S'ils ne se sont affichés que très rarement en public (leur dernière sortie remonte au mois de mai pour le Festival de Cannes, lorsqu'un Joaquin Phoenix ébahi avait reçu le prix d'interprétation masculine pour le thriller You Were Never Really Here), les tourtereaux sont toujours aussi épanouis dans leur relation.

Preuve en est, Joaquin Phoenix a lui-même révélé dans un portrait publié par le New York Times qu'il avait passé un cap avec sa chérie en emménageant avec elle. "Il vit avec Mara à Hollywood Hills (il n'a jamais été marié et n'a pas d'enfant) et se couche généralement vers 21h pour se réveiller à 6h", lit-on dans l'article rédigé par l'écrivain et journaliste Bret Easton Ellis.

C'est la première fois que Rooney Mara est mentionnée par Joaquin Phoenix dans l'un de ses entretiens avec la presse. Dans ses confidences, l'acteur hollywoodien a également admis que sa chérie l'avait contraint à regarder le documentaire The Staircase (dix heures d'images sur Netflix au total) et qu'il regardait très rarement les films qui sortent au cinéma. On sait désormais à quoi ressemble une soirée typique chez les Mara-Phoenix.