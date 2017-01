Rooney Mara et Joaquin Phoenix en couple ? L'étonnante rumeur...

C'est une information à prendre avec des pincettes, n'ayant pas encore été commentée ou confirmée par les principaux intéressés...

Selon les propos rapportés mardi 10 janvier par le Page Six, Rooney Mara et Joaquin Phoenix seraient aujourd'hui en couple après être "tombés amoureux l'un de l'autre" sur le tournage de leur nouveau long métrage, Mary Magdalene, dans lequel ils tiennent les deux rôles vedettes.

Et alors que toutes les caméras étaient tournées dimanche 8 janvier vers la cérémonie des Golden Globes, où de nombreuses célébrités ont répondu présent à l'invitation, la jeune femme de 31 ans (dont le dernier film, Lion, avait décroché quatre nominations) et le comédien de 42 ans auraient préféré rester à l'abri des caméras en "se terrant ensemble dans le désert".

Cette rumeur a de quoi surprendre. En novembre dernier, le porte-parole de Joaquin Phoenix avaient déjà démenti des allégations similaires en affirmant que les deux acteurs hollywoodiens étaient simplement "très bons amis", ajoutant qu'ils se connaissaient depuis très longtemps. Rooney Mara et Joaquin Phoenix ont en effet déjà collaboré ensemble en 2013 pour le film Her et sont également attendus dans le prochain film de Gus Van Sant, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, dont la sortie est prévue en 2018.

De plus, la petite soeur de Kate Mara semblait être investie dans une relation solide avec le réalisateur Charlie McDowell, qu'elle a commencé à fréquenter en 2010. Le couple n'a toutefois plus été aperçu ensemble depuis le mois d'août 2016, comme le souligne Page Six. Aurait-il discrètement rompu ? La question se pose. Une chose est sûre : si Joaquin Phoenix n'est (toujours) pas en couple avec Rooney Mara, son représentant ne se gênera pas pour le répéter...