Rosario Dawson célibataire : Avec Eric André, c'est déjà fini !

Rosario Dawson s'était toutefois épanchée furtivement sur sa relation avec le comédien vu dans la série 2 Broke Girls. Elle avait confié à Stephen Colbert qu'Eric s'était occupé d'elle alors qu'elle se remettait de son opération. "Il a pris soin de moi dans une couche pour adultes. C'est de l'amour, ça", avait-elle déclaré en avril dernier.

La raison de leur séparation n'a pas été évoquée mais cela s'est fait visiblement d'un commun accord. Alors qu'Eric André est toujours à l'affiche de sa propre émission, Rosario Dawson est quant à elle sur les petits écrans avec la série The Defenders, et sera bientôt au cinéma avec le film d'animation Henchmen et la comédie dramatique Krystal, de et avec William H. Macy.