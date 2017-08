Rose Byrne enceinte : L'actrice attend (déjà !) son deuxième enfant

Carnet rose en vue pour la pétillante actrice australienne Rose Byrne et son mari Bobby Cannavale. La comédienne notamment vue dans Nos pires voisins et X-Men : Apocalypse est enceinte de son deuxième enfant. Elle a confirmé l'heureuse nouvelle dimanche 20 août, via le site DavidJones.com. "Je suis un peu fatiguée mais je me sens bien, dit-elle. Tout le monde était très doux sur le plateau aujourd'hui, et vous recevez toujours un peu plus d'attention quand vous êtes enceinte, ce qui est fabuleux."

Rose Byrne, 38 ans, est actuellement en Angleterre pour mettre en boîte la comédie dramatique Juliet, Naked, avec Chris O'Dowd et Ethan Hawke à l'affiche.

L'actrice avait déjà eu un premier enfant avec Bobby Cannavale (Boardwalk Empire) en février 2016. Prénommé Rocco, le petit bonhomme est régulièrement affiché sur l'Instagram de son père.