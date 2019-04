Rose Hanbury : Qui est la maîtresse présumée du prince William ?

Mais qui est donc cette mystérieuse "ennemie de la cour" ? Ancien mannequin de 35 ans, Rose Hanbury n'est pas inconnue de la famille royale puisque sa grand-mère maternelle, une certaine Elizabeth Lambart, était l'une des demoiselles d'honneur de la reine Elizabeth II lors de son mariage en 1947. Après avoir fait parler d'elle au début des années 2000, lorsqu'on lui a prêté une liaison avec Hugh Grant ou lorsqu'elle a posé en bikini rose avec Tony Blair, alors Premier ministre, la jolie brune a finalement gagné son titre de marquise en 2009 : elle épouse David Cholmondeley, 7e marquis du même nom de 23 ans son aîné et réalisateur de films sous le nom de David Rocksavage.

Le couple s'installe dans la grande demeure historique d'Houghton Hall, dans le Norfolk, non loin d'Anmer Hall, la maison de campagne du prince William et de Kate Middleton. C'est là qu'il y a accueille rapidement des jumeaux, Alexander et Oliver (9 ans), puis une petite Iris (3 ans). Proximité et nom à particule obligent, les deux couples auraient passé du temps ensemble, les enfants Cholmondeley auraient même sympathisé avec le prince George (5 ans). Rose Hanbury et Kate Middleton sont d'ailleurs toutes deux marraines de l'organisation caritative EACH.