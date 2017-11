Rose McGowan : Arrêtée pour détention de drogues, elle nie et accuse...

En janvier dernier, un mandat d'arrêt avait été émis à l'encontre de l'actrice Rose McGowan par les autorités de l'État de Virginie. Un agent de l'aéroport Washington Dulles International Airport avait en effet retrouvé son portefeuille, qui contenait deux sachets de cocaïne. La star s'est rendue d'elle-même à la police, mardi 14 novembre.

Le site américain People précise que l'ex-star de Charmed, aujourd'hui âgée de 44 ans, a été placée en détention pendant plusieurs heures pour détention illégale de substance contrôlée. Elle a fini par être libérée contre une caution étonnamment basse, de 5 000 dollars. Rose McGowan a raconté au journaliste du New Yorker Ronan Farrow (qui a fait éclater l'affaire Weinstein) qu'elle comptait plaider non coupable. Elle affirme que son portefeuille était dans son sac à dos et qu'elle l'avait laissé sans surveillance pour aller aux toilettes durant le vol qui l'emmenait à Washington, le 20 janvier dernier. Elle prétend qu'on aurait ainsi volontairement placé les sachets à l'intérieur...

En réalisant, à son arrivée à l'aéroport, qu'elle avait perdu son portefeuille, Rose McGowan avait sollicité le service des bagages perdus et envoyé un tweet à sa compagnie aérienne. Un agent l'avait par la suite contactée pour lui demander de venir le récupérer, mais elle avait refusé de s'y rendre, craignant qu'il s'agisse d'un coup monté puisque, entre-temps, elle avait déballé sur les réseaux sociaux qu'elle avait été violée par un producteur important. Un homme dont on a appris depuis qu'il s'agissait d'Harvey Weinstein. "Je voulais m'y rendre rapidement mais les choses ont commencé à devenir étranges. Je me savais suivie et je ne me sentais pas en sécurité", a-t-elle déclaré au New Yorker.

Rose McGowan semble avoir une théorie selon laquelle ce serait Harvey Weinstein et ses sbires qui auraient, à l'époque, manigancé cette histoire de drogues pour la faire taire...

Thomas Montet