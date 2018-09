Rose McGowan en couple avec le top non binaire Rain Dove : Leur 1er tapis rouge

La superbe Tate Modern de Londres était le théâtre de la dixième édition des prix du magazine GQ mercredi 5 septembre. L'édition britannique des Men of the Year 2018 a récompensé 23 personnalités du monde du cinéma, de la mode, de la politique et même de la famille royale puisque le prince Charles a reçu un prix spécial pour ses engagements humanitaires, notamment pour la fondation qui porte son nom et récolte chaque année quelque 150 millions de livres redistribués à travers le monde. Plusieurs femmes ont été récompensées, hier soir, à commencer par Rose McGowan, première femme à recevoir le trophée de l'inspiration... L'ancienne actrice est arrivée main dans la main avec la personne qui partage sa vie, le top model non binaire Rain Dove – on a récemment beaucoup entendu parler de Dove pour avoir remis les textos incriminants d'Asia Argento à la police.

Le magazine GQ récompense l'ancienne actrice pour sa contribution à la libération de la parole à travers le monde : "Pendant des décennies les abus d'Harvey Weinstein ont été passés sous silence. Mais quand quelqu'un a décidé de se lever, déterminé à parler et à tout risquer pour faire ce qui est juste, cela a tout changé. Parce que quand notre gagnante s'est levée, elle a aidé les autres à se lever à leur tour. Et eux-mêmes en ont aidé d'autres", peut-on lire sur le site du GQ anglais. Sur scène, Rose McGowan a rendu hommage à la force du collectif dans le mouvement #MeToo. Dans le dernier numéro de Society, en kiosques ce 6 septembre, McGowan déclare à propos de cette distinction : "Je ne crois pas généralement aux prix mais finalement, c'est ironique que ce soit un magazine 'masculin' qui me décerne une telle récompense. Parce que les magazines féminins n'ont absolument rien fait pour moi, ni les associations de défense des droits des femmes, d'ailleurs."