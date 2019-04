Rose McGowan : Étudiée à Harvard pour une énigme médicale...

Rose McGowan, une énigme pour la science ? L'actrice, victime d'un accident de voiture dans le passé, a révélé avoir perdu l'odorat après un choc à la tête. Mais, dans le même temps, elle a développé un autre sens : le goût. Ce qui est étrange car l'un ne va normalement pas sans l'autre...

Dans le podcast Off Menu with Ed Gamble and James Acaster, l'actrice de 45 ans est revenue sur son accident survenu il y a cinq ans à Los Angeles – elle s'était cogné la tête contre une portière – et a révélé que, depuis, elle était le sujet d'une étude médicale ! "J'ai fait une toute une série de tests à Harvard, parce que j'ai perdu le sens de l'odorat dans un accident. Ils m'ont étudiée parce que je n'avais pas perdu le goût, qui est normalement lié à l'odorat. Après l'accident, tout s'est transformé en une explosion de saveurs, c'était limite trop. C'est pour cela qu'ils m'ont étudiée à la Harvard Medical School. J'y vais une fois tous les deux mois", a-t-elle confié. L'ex-star de Charmed réside à New York la majeure partie du temps, ce qui l'oblige à se rendre dans l'État du Massachusetts, un peu plus au nord.

Et l'actrice de détailler en quoi consiste l'étude dont elle fait l'objet. "Ils testent mes niveaux d'acidité en posant des bandes sur ma langue et ils essayent de me faire sentir des choses, mais ça, je n'y arrive pas", a-t-elle raconté. Rose McGowan ne cache pas que sa perte d'odorat est devenue handicapante et qu'elle a été contrainte de prendre certaines mesures et précautions pour qu'il ne lui arrive pas un drame. "Puisque je ne peux rien sentir, je suis obligée d'avoir des détecteurs de gaz chez moi et d'autres choses dans ce style car j'ai déjà laissé le gaz allumé sans le faire exprès et je ne m'en suis pas rendu compte car je ne pouvais pas le sentir", a-t-elle ajouté.

Nul doute que l'actrice, figure du mouvement mondial Me Too, peut compter sur l'aide de son nouvel amoureux, le top non binaire Rain Dove.