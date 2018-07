Rose McGowan : Son "mystérieux compagnon" est le top non binaire Rain Dove

À l'instar d'Asia Argento, Rose McGowan est l'un des visages du mouvement #MeToo. Et c'est à ce titre qu'elle était invitée à parler du sujet le 21 juillet 2018 à l'OZY Festival à New York. Durant cette journée de rencontres et conférences, où sont intervenues notamment les actrices Laverne Cox (Orange is the New Black) et Awkwafina (Ocean's 8) mais aussi Cynthia Nixon et Naomi Campbell, Rose McGowan était accompagnée de son "mystery man", son nouveau compagnon, que le Daily Mail a enfin identifié comme le top model non binaire Rain Dove.

Sur les photos publiées par nos confrères, Rose (44 ans) et Rain (28 ans) sont très proches et échangent un baiser. Dans sa bio Instagram, Dove écrit "représenter l'humain" dans les mondes de la mode, des films et de l'activisme. Rain pose aussi bien pour la mode féminine que masculine, notamment pour Calvin Klein. Le top préfère l'emploi du pronom neutre they, en anglais, iel en français. Dans un récent post Instagram, iel écrivait à ce sujet : "Je ne suis pas un garçon. Je ne suis pas une fille non plus. Je suis moi. Un être dans un vaisseau qui ne peut être parfaitement comparé à un autre. (...) En termes d'étiquettes, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Ces définitions vous appartiennent (...) Mais la manière dont vous me définissez ne m'enferme pas. L'étiquette que vous me donnez ne me fait aucun mal, cela ne m'empêche pas de dormir et ne me remet pas en question. Je me suis détaché.e de toutes responsabilités de ce que vous ressentez à mon égard. (...) La seule chose que vous avez besoin de savoir à mon sujet, si vous pensez que je suis un extraterrestre, c'est que je viens en paix. Je vous le promets, je ne suis pas un signe de 'la fin des temps' et quand bien même je le serais : les croyants comme vous ne sont-ils pas censés aller au paradis après la mort ?" Rain Dove se décrit aussi comme un.e "capitaliste du genre" qui bénéficie des avantages (et des inconvénients) de chaque sexe.