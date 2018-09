Rose McGowan, "trahie", accable (encore) son amie : Asia Argento a "menti"

Rose McGowan en rajoute une couche sur Asia Argento. Alors que l'actrice italienne vient de changer complètement de discours, affirmant être victime de Jimmy Bennett (il l'aurait agressé sexuellement, et non l'inverse), son ancienne amie Rose McGowan a parlé pour la première fois en interview à la télévision. Jusqu'ici, l'ex-star de Charmed s'était fendue de deux tweets suite aux révélations du New York Times, puis d'un communiqué où elle faisait d'étonnantes confidences sur l'affaire.

Mardi 4 septembre 2018, l'actrice, qui fête ses 45 ans, était face à Piers Morgan et Susanna Reid, les animateurs de Good Morning Britain, pour notamment révéler que son ancienne amie lui avait "menti" concernant des versements qu'elle devait faire à un jeune acteur. "Elle m'a dit qu'elle avait été extorquée", explique McGowan dans sa version. Face caméra, elle a exprimé le sentiment d'avoir été trahie, mais aussi son dégoût. "Mes sentiments, comparés au ressenti de Jimmy Bennett, sont insignifiants, avoue-t-elle. C'est une situation horrible. Je ne comprends pas, fondamentalement, les gens qui sont attirés par les jeunes, de quelque façon que ce soit. Il y aura un procès, et mon coeur bat à cent à l'heure, et ça me rend malade, ça me fait mal. La vérité dans cette histoire se trouve entre ces deux personnes." Et d'ajouter : "Ce qui est positif, c'est que le plaignant Jimmy Bennett montre que les hommes ont une voix et qu'ils peuvent être blessés aussi."

Pendant ce temps-là, du côté d'Asia Argento, sa défense s'active. L'actrice italienne dit avoir été victime d'agression sexuelle et d'extorsion de fonds, après avoir reçu des photos de nu de la part du comédien depuis ses 12 ans, confirmant ainsi les dires de Rose McGowan. Sauf que les apparences seraient trompeuses. Oui, Asia a couché avec Bennett (après avoir nié toute relation sexuelle), mais sa vérité est tout autre : "J'ai eu un rapport sexuel avec lui et c'était étrange. Je ne savais pas qu'il était mineur jusqu'à ce qu'il m'envoie une lettre d'extorsion. Le gamin était tout excité et s'est jeté sur moi." Selon son avocat, "Asia a choisi à l'époque de ne pas poursuivre Bennett pour l'avoir agressée sexuellement".