Roselyne Bachelot (Le Divan) : "A 70 ans, des souffrances, j'en porte toujours"

Mardi 24 janvier, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel recevait une invitée de marque : L'ex-femme politique, actuelle chroniqueuse télé et animatrice radio Roselyne Bachelot. Celle qui officie chaque après-midi sur RMC dans 100% Bachelot mais aussi dans AcTualiTy sur France 2 s'est dévoilée comme jamais sur le célèbre fauteuil rouge de France 3.

Concernant son âge (70 ans depuis le 24 décembre dernier) et son acceptation d'elle-même après sa transformation physique, Roselyne Bachelot a tout d'abord confié à Marc-O : "Des souffrances, j'en porte toujours. La vie fait que quand on a 70 ans, comme j'ai 70 ans, on est aussi à porter toutes sortes de drames intimes, intérieurs, de deuils, de renoncements qui sont les vôtres et qui sont ceux aussi des personnes que vous aimez. Mais on arrive à porter les valises de façon beaucoup plus efficace." Et d'expliquer pourquoi, tout au long de sa vie, elle a essayé de se montrer toujours positive devant les gens qui ont croisé sa route : "J'ai toujours pensé que les gens avaient leurs emmerdements et que la principale des politesses c'était de ne pas leur faire subir vos propres emmerdements."

Pour autant, Roselyne Bachelot a mené des combats dans sa vie (et parfois des luttes rudes !), notamment durant son parcours politique où elle a dû affronter, dès le départ, des remarques machistes. "Le soir de ma victoire [elle a été conseillère générale dès 1982 et conseillère régionale des Pays de la Loire en 1986, NDLR], j'ai entendu un responsable de la droite dire 'Si on avait su que c'était possible, on aurait envoyé un homme'." Et d'ajouter plus globalement sur la vie politique : "C'est un poison extrêmement violent que la politique. C'est quelque chose qui vous détourne, qui vous isole, qui vous fait penser que vous êtes finalement différent de ce que vous êtes en fait. Il faut pouvoir à un moment se regarder avec un peu de lucidité."

Côté audiences, ce deuxième numéro du Divan où l'on a également vu témoigner Françoise Laborde et Frédéric Mitterrand a fédéré 485 000 téléspectateurs en moyenne, soit 5,7% du public. Un très bon score pour l'émission diffusée à 23h15 !

