Rosie Huntington-Whiteley en robe fendue au bras de son mari Jason Statham

Accompagnée de son mari Jason Statham (51 ans), Rosie Huntington-Whiteley était superbe sur le tapis rouge du film Fast & Furious Hobbs & Shaw à Los Angeles. Cette robe fourreau blanche laissait découvrir à merveille la silhouette parfait du mannequin de 32 ans. Parents de Jack Oscar, les époux semblaient plus amoureux que jamais sur le red carpet du 13 juillet 2019.

D'autres célébrités étaient présentes pour l'avant-première de ce film réalisé par David Leitch. Idris Elba était accompagné de sa femme Sabrina Dhowre Elba ainsi que de sa fille Isan. Vanessa Kirby, Lindsey Vonn et son compagnon P.K.Subban étaient aussi présents.

Ce nouveau film d'Universal Studio a été tourné entre Londres, Tchernobyl et Hawaii. Il raconte l'histoire de deux personnages, Luke Hobbs et Deckard Shaw, respectivement incarnés par Dwayne Johnson et Jason Statham. Les deux hommes s'unissent pour lutter contre un cyber-terroriste (Brixton) joué par l'américain Idris Elba (46 ans). Ce terroriste s'attaquera également à la soeur de Shaw, Hattie, incarnée par Vanessa Kirby. La sortie de Fast & Furious Hobbs & Shaw est prévue pour le 7 août prochain en France. Encore un peu de patience pour admirer ce combat de bels hommes sur grand écran !

Interviewé par Films Actu pour la promotion de ce nouveau film dérivé de la saga Fast & Furious, Jason confiait : "Il y a quelques années, on m'avait appelé pour Fast and Furious 5 et ce n'était pas bien pour moi. (...) Le scénario n'allait pas. Mon rôle non plus. J'ai accepté par la suite." Un très bon choix qui nous permettra de découvrir (et d'admirer) l'acteur dans ce nouveau rôle... qu'on sait déjà explosif !