Rosie Huntington-Whiteley enceinte de Jason Statham ? Une photo sème le doute

2017 sera-t-elle l'année de la maternité pour la jolie Rosie Huntington-Whiteley ? L'ex-Ange de la maison Victoria's Secret file depuis près de sept ans le parfait amour avec le très musclé Jason Statham. D'un naturel plutôt très discret, les deux tourtereaux ont fini par se fiancer l'année dernière, confirmant leur engagement sur le tapis rouge des Golden Globe Awards. Sans enfants, mais très épris l'un de l'autre, il semblerait que le couple soit fin prêt à découvrir les joies de la maternité.

Et ça tombe bien puisque, selon les informations du DailyMail, la bombe de 29 ans serait enceinte de son premier enfant. Charlotte Griffiths, la chroniqueuse toujours bien informée de l'édition dominicale du quotidien anglais, rapporte ce week-end que la jolie blonde attendrait un heureux événement. D'après un de ses informateurs, Rosie découvre les joies de la grossesse et ses petits tracas. Face à ses premières rondeurs, le top model toujours tiré à quatre épingles ne saurait plus quoi porter.

Une rumeur que la principale intéressée semble avoir confirmé à demi-mot sur les réseaux sociaux. "A cette nouvelle année, aux nouveaux départs et merveilleuses perspectives d'avenir. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2017", a-t-elle écrit sur sa page Instagram en légende d'une photo d'elle enveloppée dans un gros poncho.

Sur le cliché en question, Rosie Huntington-Whitely semble avoir pris quelques kilos, ce qui semble plus que surprenant étant donné le régime alimentaire strict et la routine sportive qu'elle s'impose au quotidien. L'agent de la jeune femme n'a pas souhaité commenter la rumeur - rien d'étonnant vu qu'elle veille à préserver sa vie privée, ainsi que celle de l'acteur de 49 ans. En attendant la confirmation, reste à savoir si le couple décidera ou non de se marier avant l'hypothétique naissance de son premier enfant !