Rosie Huntington-Whiteley enceinte : Jason Statham bientôt papa !

Une très bonne nouvelle pour l'acteur de 49 ans et l'ex-Ange de Victoria's Secret (29 ans). Le couple, qui dure depuis 2010 malgré quelques mauvais moments et des rumeurs de séparation, va donc franchir un nouveau cap après les fiançailles, officialisées au détour d'un imposant diamant dévoilé lors des Golden Globes 2016. Quelques mois plus tôt, Rosie s'était exprimée sur la possibilité de devenir bientôt maman. "Fonder une famille est une chose à laquelle je pense, c'est certain", avait-elle confié au Sunday Express.

L'Anglaise, que l'on avait également vue au cinéma dans Transformers 3 et Mad Max: Fury Road, s'était aussi demandé dans quelles conditions elle élèverait son enfant. "Que je vive ici aux États-Unis ou en Angleterre, ce n'est pas aussi simple que cela, avait-elle déclaré. Je n'ai aucune idée de ce qui arrivera mais ce sera intéressant d'apprendre, non ? Et puis rien ne sera parfait, j'en suis sûre."

Quant à Jason Statham, que l'on retrouvera au printemps à l'affiche de Fast & Furious 8, il troquera les cascades et mandales contre le pouponnage. Un nouveau rôle, assurément le plus beau de sa vie, dont il avait déjà eu un aperçu lorsqu'il s'était mis en couple avec Alex Zosman, déjà maman. C'était en 2009, juste avant de rencontrer Rosie.