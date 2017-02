Rosie Huntington-Whiteley enceinte ? La rumeur et son petit ventre enflent...

Rosie Huntington-Whiteley cacherait-elle un heureux événement ? À en croire les nombreuses rumeurs qui évoquent depuis plusieurs semaines une première grossesse très discrète, il y a fort à parier que la bombe britannique ne pourra bientôt plus dissimuler certains signes visibles...

Le 2 février dernier, le mannequin de 29 ans a ainsi été photographié lors d'une rare sortie dans les rues de Los Angeles. En veste camouflage et pantalon sombre, l'ex-Ange de Victoria's Secret cachait soigneusement son ventre de l'attention des caméras.

Quelques jours plus tôt, le 24 janvier, la fiancée du comédien anglais Jason Statham (49 ans) avait été vue lors de son arrivée à l'aéroport de Los Angeles, à la sortie d'un vol international. Tout de noir vêtu, le top avait une fois de plus fait preuve de réserve en cachant son ventre. Sur certaines photos, un petit ventre semble d'ailleurs se dessiner. Déterminée à protéger sa vie privée, la jeune femme a toutefois refusé de commenter ou de démentir les rumeurs de grossesse, distillant seulement quelques sous-entendus sur les réseaux sociaux...

Début janvier, la chroniqueuse toujours bien informée de l'édition dominicale du quotidien Daily Mail Charlotte Griffiths avait rapporté que la jolie blonde attendait bel et bien un heureux événement. Peu de temps après, Rosie Huntington-Whiteley avait publié une photo d'elle où elle apparaissait vêtue d'un large poncho, souhaitant la bonne année à ses fans. "À cette nouvelle année, aux nouveaux départs et merveilleuses perspectives d'avenir. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2017", avait-elle écrit. Il n'y a plus qu'à faire preuve de patience pour découvrir si elle s'apprête bel et bien à fonder une famille avec Jason Statham...