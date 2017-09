Rosie Huntington-Whiteley : Ventre plat et abdos musclés, deux mois après bébé

Très discrète depuis qu'elle a mis au monde son premier enfant avec Jason Statham, un petit Jack né le 24 juin dernier, Rosie Huntington-Whiteley n'oublie cependant pas de rester active sur son compte Instagram, publiant des clichés de ses rendez-vous avec le gratin de la mode lorsqu'elle n'est pas en train de se prélasser chez elle.

Lundi 11 septembre, le top de 30 ans a ainsi posté deux photos où on l'aperçoit allongé sur son canapé, discutant au téléphone. Vêtue d'un pantalon rayé et d'une brassière qui laisse entrevoir son ventre plat et ses abdos, la jeune maman affiche fièrement sa ligne déjà retrouvée.