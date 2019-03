Rosie O'Donnell révèle avoir été abusée sexuellement par son père

En 2015, alors qu'elle traversait une grave crise familiale, Rosie O'Donnell perdait son papa, Edward Joseph. Un homme dont elle a pleuré la mort sur les réseaux sociaux et avec lequel, on le sait, elle entretenait une relation très conflictuelle.

Chroniqueuse de longue date de l'émission The View, elle s'est confiée au journaliste de Variety Ramin Setoodeh, qui a rédigé un livre sur le show et ses stars intitulé Ladies Who Punch : The Explosive Inside Story of The View. Rosie O'Donnell (56 ans) y confesse avoir été sexuellement abusée par son père étant enfant. "Cela a commencé très jeune. Et puis ma mère est morte [Roseann, décédée d'un cancer du sein en 1973, NDLR], et cela a cessé d'une manière assez étrange car d'un coup il s'est retrouvé avec cinq enfants sur les bras. Globalement, ce n'est quelque chose dont j'aime parler. Bien évidemment, cela changerait n'importe qui. N'importe quel enfant dans cette position, particulièrement quand c'est quelqu'un de la famille qui est responsable, se sent complètement impuissant et coincé car la personne à qui il voudrait en parler est précisément celle qui lui fait du mal", a-t-elle ajouté.

Heureusement, Rosie O'Donnell a depuis retrouvé le goût de vivre. La star, notamment vue dans la série Queer as Folk, s'est récemment fiancée à une femme plus jeune qu'elle et elle a apaisé ses rapports avec une de ses filles adoptives.

Thomas Montet