Rosita (4 Mariages pour 1 lune de miel) : Quel salaire elle a touché !

Une nouvelle semaine, une nouvelle compétition. Le programme de TF1, 4 Mariages pour 1 lune de miel, accueille Rosita et son futur mari parmi les candidats de la semaine. Avec son look rock'n'roll, sa coupe de cheveux rouge et sa personnalité haute en couleur, nul doute que Rosita marquera rapidement les esprits. À cette occasion, nos confrères de Télé Star l'ont contactée pour réaliser une interview.

Avant de s'épancher sur sa première expérience à la télé, Rosita a accepté de révéler les raisons qui l'ont poussée à participer à l'émission en premier lieu : "Au départ, nous n'étions pas du tout partants, commence-t-elle. Ensuite, nous avons songé à l'aspect financier : nous avons été payés 1025 euros pour le tournage et notre mariage coûtait 2500 euros, ça nous payait la moitié de notre mariage. Mais je l'assure, je ne l'ai pas fait pour me montrer à la télé, contrairement à certaines de mes concurrentes..."

En plus de toucher cette somme, les participants se lancent dans la compétition pour tenter de remporter une lune de miel à hauteur de 3500 euros pour deux. "Une proposition alléchante", comme l'explique Rosita, qui a de quoi séduire de nombreux couples fiancés et une aubaine pour le programme qui continue de faire les beaux jours de TF1...