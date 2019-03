Rowan Atkinson : Largué pour Mr. Bean, l'ex de sa jeune chérie s'exprime

L'humoriste britannique James Acaster a confié lors de son one-man-show d'après le Daily Mail qu'il avait découvert que son ex-compagne, Louise Ford, l'avait quitté pour Rowan Atkinson, alias Mr. Bean, en lisant les journaux ! Ils s'étaient fréquentés deux ans avant de rompre mais il ne savait pas qu'elle avait été conquise par l'homme le plus maladroit du Royaume-Uni. Il a ouvert l'hebdomadaire The Sun, voyant qu'on y parlait de son ex-chérie et dans un article, on pouvait lire que la jeune femme était de plus en proche de la star anglaise avec qui elle jouait au théâtre et qui a vingt-huit ans de plus que lui.

Cette annonce n'a pas dû réjouir le comique de 34 ans mais plutôt que de ruminer sa colère, il en a fait un sujet de l'un de ses sketchs. "J'ai découvert cela un an après notre rupture. J'ai ouvert le journal et il y avait une double-page à ce propos. Personne au monde n'a jamais été largué pour Mr. Bean", a déclaré James Acaster sur scène. "Je suis un putain de saint de n'avoir rien dit à personne pendant aussi longtemps. C'est mon boulot de dire des choses marrantes mais le truc le plus drôle, c'est à moi que ça arrive et je n'y ai pas touché par respect pour les personnes concernées. Jusqu'à ce qu'on se fasse larguer pour Mr. Bean, on ne réalise pas à quel point il surgit de nulle part. Il y a une boutique près de chez moi qui vend des masques à son effigie. Il n'y a vraiment pas moyen que j'aille quelque part où il n'est pas...", a-t-il ajouté en plaisantant.

Il avait remarqué que Louise Ford s'était éloignée de lui au moment où elle a rejoint la pièce Quartermaine's Terms en 2013 mais il était loin d'imaginer que les deux comédiens étaient tombés dans les bras l'un de l'autre. A cette époque, Rowan Atkinson était marié à Sunetra Sastry. Ils divorceront en 2014, après vingt-ans de mariage et deux enfants, Ben (26 ans) et Lily (24 ans). Mr. Bean et sa nouvelle compagne se sont installés ensemble l'année après leur rencontre et ils ont accueilli leur fille Isla en décembre 2017.

Cette information coïncide avec la nouvelle selon laquelle l'inoubliable prêtre de Quatre mariages et un enterrement ferait une pause dans sa carrière pour se consacrer à sa jeune et dernière fille, âgée de 14 mois, afin de laisser sa bien-aimée se concentrer sur sa carrière qui a pris de l'ampleur depuis qu'elle joue dans la série parodique The Windsors et incarne une Kate Middleton... particulière ! Financièrement, le couple n'a pas à s'inquiéter si l'un d'eux ne travaille pas puisque la fortune du fameux Johnny English est estimée à plus de 80 millions d'euros...