Rowan Atkinson : Mr. Bean bientôt papa à 62 ans, sa jeune chérie est enceinte

A bientôt 63 ans (il les fêtera en janvier 2018), Rowan Atkinson, alias l'incorrigible Mr Bean, s'apprête à devenir papa pour la troisième fois. La jeune compagne de l'acteur, Louise Ford, actrice de 28 ans sa cadette, est effectivement enceinte de leur premier enfant, comme le montrent des photos publiées samedi 11 novembre sur le site du tabloïd The Mirror. Et au vu du joli baby bump de la future maman, l'accouchement est imminent. "Rowan et Louise sont sur un petit nuage et ont hâte de l'arrivée de leur bébé. C'est une période très heureuse pour eux deux", a confirmé un proche.

En couple depuis 2013, Rowan Atkinson et Louise Ford (qui interprète le rôle de Kate Middleton dans le soap opera The Windsors) s'étaient rencontrés sur les planches un an auparavant pour les répétitions de la pièce Quartermaine's Terms. Entre eux, le coup de foudre fut presque immédiat. Mais à l'époque, l'acteur britannique n'était pas libre. Marié depuis 1990 à Sunetra Sastry, la mère de ses enfants Ben (23 ans, engagé au sein de l'armée) et Lily (21 ans, chanteuse et danseuse), Rowan Atkinson s'est progressivement éloigné de son épouse. Le couple a finalement rompu quelques mois plus tard, leur divorce ayant été finalisé en novembre 2015.

Aujourd'hui, celui qui fera son grand retour au cinéma en 2015 dans le troisième volet de la saga Johnny English a complètement refait sa vie et les tensions sont palpables. Toujours selon la presse anglaise, Lily Atkinson aurait en effet lâché son nom de famille pour adopter celui de sa mère, une démarche qui a créé la surprise. "C'est un véritable mystère", a déclaré un ami. Par ailleurs, la jeune femme a supprimé la plupart des photos qu'elle avait publiées sur son compte Instagram, elle qui était autrefois très active sur la plateforme.