Roxane Depardieu : Amoureuse et rayonnante pour soutenir sa chérie Chantelle

L'amour va si bien à Roxane Depardieu. En couple depuis plusieurs années avec la belle Chantelle Broomes, la fille de Gérard Depardieu et de Karine Silla, désormais artiste-peintre de sa profession, était à ses côtés pour la soutenir ce week-end au Longines Paris Eiffel Jumping. Si sa petite soeur Iman Perez s'est magnifiquement illustrée en tant que cavalière lors de cette édition, sa chérie y était pour offrir des performances de danse. Aux premières loges du spectacle organisé le 5 juillet 2018, la jeune femme de 26 ans n'en a pas loupé une miette, capturant plusieurs photos avec son téléphone portable, toute fière qu'elle était.

Le lendemain, les deux jeunes femmes réapparaissaient côte à côte au Champs-de-Mars pour cette deuxième journée de compétition. Vêtue de noir et arborant de longues tresses, Roxane Depardieu a été vue avec un grand sourire tandis qu'elle discutait tranquillement avec sa compagne. Chantelle Broomes était quant elle très jolie dans un haut fleuri et une jupe imprimée arty.

En mai dernier, Roxane Depardieu et Chantelle Broomes étaient de sortie à Paris pour assister au cocktail de lancement de la marque New Era à l'Atelier Lejeusne, dans le 10e arrondissement. Cette fois, c'était Chantelle qui soutenait sa chérie puisque Roxane avait convié ses proches à découvrir une gamme de pulls et de T-shirts inspirés de ses dessins. Une belle équipe !