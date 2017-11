Roxane Depardieu radieuse avec sa chérie, devant sa mère Karine Silla

Le temps est à l'éco-responsabilité. Tel est le credo de TheFrenchKiss, une entreprise made in France née en 2014 et spécialisée dans le vêtement bio à tous les étapes, du choix des textiles à sa vente, en passant par la confection. Depuis sa création, la boîte a attiré les regards et séduit quelques personnalités, dont Roxane Depardieu. La jeune femme, fille de Gérard Depardieu et Karine Silla, a d'ailleurs collaboré avec la griffe le temps d'une capsule dont elle a dévoilé le résultat lors d'une soirée privée à Paris, jeudi 16 novembre.

C'est entourée de ses proches que l'artiste diplômée du California Institute of the Arts de Los Angeles a dévoilé le fruit de sa collaboration 100 % responsable. Si son père n'était pas de la partie, Roxane a pu compter sur sa maman, Karine Silla, toujours aux premières loges pour sa fille. Également à ses côtés, Chantelle Broomes, sa petite amie. "Je suis en couple avec une femme. Personne ne me dira ce que je dois faire. Jamais. Je suis une fille libre", avait clamé la jeune femme de 25 ans dans une interview accordée à Marie Claire en mars 2016.

Juliette Besson (fille d'Anne Parillaud et de Luc Besson), Tony Boccara et Valeria Bruni-Tedeschi étaient également présents, tout comme Pablo, le fils de Karine Silla et de Vincent Perez, avaient également répondu à l'invitation d'Agathe Stirer, la fondatrice et présentatrice TheFrenchKiss.