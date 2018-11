Roxane (Le Meilleur Pâtissier) : Robe, bikini... ses photos les plus sensuelles

Roxane fait son grand retour sur M6, ce samedi 24 novembre 2018. La belle blonde participe au Meilleur Pâtissier : en famille en compagnie de sa fille Louane (7 ans). Elle affrontera Charles (candidat de la saison actuellement en diffusion) et son frère Martin âgé de 12 ans, Gabriella (saison 6, en 2017) et sa soeur Louna (10 ans), Clément (saison 6) et son ami Naël (8 ans), Abdelkarim (saison 3, en 2014) et son neveu Amine (9 ans), et Sandrine (saison 5, en 2016) et sa fille Lolie (13 ans).

Entre ses deux participations, la belle blonde n'a pas délaissé les caméras puisqu'elle a créé sa chaîne YouTube sur laquelle elle propose des vidéos culinaires. Roxane est également très active sur Instagram. Elle partage régulièrement des photos de ses enfants Mathys et Louane, ainsi que de son époux Loïc. La jeune maman dévoile aussi des photos sexy de temps en temps.

Roxane a partagé des photos d'elle en petite robe, en maillot de bain ou en short. De quoi ravir ses abonnés, surtout en cette période de grand froid.

Pour rappel, dans le premier épisode du Meilleur Pâtissier : en famille, les binômes devront revisiter le gâteau roulé pour la première épreuve. Pour l'épreuve technique de Mercotte, ce sont les petits biscuits en pain d'épices qui seront à l'honneur. Et pour l'épreuve créative, ils devront réaliser un gâteau mettant en avant le métier de leur rêve. La finale se déroulera le 1er décembre prochain.