Roxane Mesquida enceinte de son 1er enfant : Ventre très arrondi en bikini

Lors de sa dernière venue à Paris en juillet dernier à l'occasion de la Fashion Week haute couture, Roxane Mesquida n'avait rien révélé de sa grossesse. Discrète sur la naissance de son premier enfant prévue pour la fin de l'année, l'actrice française de 36 ans vivant à Los Angeles avait opté pour des tenues larges lorsqu'elle avait assisté aux défilés Bonpoint (prestigieuse maison spécialisée dans l'enfant) et Elie Saab. Trois mois plus tard, celle qui a donné la réplique à Blake Lively et Leighton Meester dans la série Gossip Girl, en interprétant le personnage de Béatrice Grimaldi, se montre à présent bien moins secrète.

Actuellement enceinte d'un peu plus de sept mois, Roxane Mesquida affiche fièrement son ventre arrondi sur les réseaux sociaux. C'est à l'occasion de son 36e anniversaire, célébré le 1er octobre dernier, que la charmante comédienne a partagé la toute première photo de son baby bump. À la plage, en bikini dans l'eau, la maman écrivait : "Aujourd'hui est mon anniversaire et le plus incroyable des cadeaux est en route #30semaines #enceinte", publiait-elle sur Instagram et Facebook. Cinq jours plus tard, elle laissait les pronostics auprès de ses 52 000 abonnés en leur demandant leur avis sur le sexe du bébé. "Garçon ou fille ? Pouvez-vous le deviner", écrivait-elle, sans dire si elle connaissait déjà le sexe de son bébé et posant dans le même bikini que sur la photo précédente.