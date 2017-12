RTL : Mort d'une voix historique de la radio...

Triste nouvelle pour les auditeurs de RTL. Ce mardi 19 décembre 2017, la rédaction annonce sur le site officiel de la station la mort d'un collaborateur. Jean Breton s'est éteint à l'âge de 81 ans, après avoir incarné le Monsieur météo de la radio pendant 32 ans. Nos confrères ne précisent pas les circonstances de son décès.

Jean Breton, de son vrai nom Jean-François Travaux, avait rejoint RTL en 1963. Celui qui a fait la pluie et le beau temps pendant tant d'années a organisé et mis en place le service météo de la radio. Il agissait alors depuis son laboratoire studio situé dans la banlieue de Strasbourg, "le plus moderne d'Europe à l'époque" précisent nos confrères.

Par ailleurs, Jean Breton a également travaillé au quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Et c'est en 2000, après presque quarante ans de carrière, qu'il avait pris sa retraite.