Ruben Sarfati (Top Chef 2012), son restaurant fermé: "J'ai fait plein d'erreurs"

Ruben Sarfati a été l'un des chouchous du public lors de la 3e saison de Top Chef (M6) en 2012 alors qu'il n'avait que 18 ans.

Six ans plus tard, invité sur CNews, le cuisinier prometteur a accepté de revenir sur sa déconvenue lorsque, trois ans après la fin de l'émission, il a décidé d'ouvrir son propre restaurant le Spontini 50 à Paris... Un échec pour le jeune homme qui a dû fermer boutique à peine deux ans plus tard.

"J'avais investi dans ce restaurant, ça me tenait à coeur, ça faisait un moment que j'en avais envie, que ça me trottait dans la tête. J'ai fait plein d'erreurs, je les aurais faites parce que de toute façon je l'aurais fait tout seul. L'erreur, ça a été justement de le faire tout seul parce que je n'étais pas assez encadré, pas assez structuré. Je ne suis vraiment pas bon dans tout ce qui est administratif, paperasse, et c'est là-dessus que ça a pêché", a expliqué avec honnêteté Ruben.

À propos des nombreuses sollicitations qu'il a reçues après le concours, Ruben Sarfati n'a pas caché non plus qu'il fallait faire très attention. "Il y a des pièges, bien sûr ! Des gens qui proposent des trucs énormes, sans fondement, et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. 'J'ai un million sur la table', 'Vous voulez faire quoi ?', 'Je sais pas'. C'est hyper difficile, c'est la vraie difficulté. En sortant de l'émission, il y a mille propositions, il faut les trier", a-t-il analysé avec recul.

Les nouveaux candidats de Top Chef 2018 sont prévenus...

Une interview à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !