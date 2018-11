Ruby Rose accusée de harcèlement par son ex-petite amie

Ruby Rose s'est jointe aux abonnés de son ex et a adressé un commentaire de félicitations à Jessica Origliasso pour sa nouvelle histoire d'amour. Jessica y a répondu de manière inattendue : "@rubyrose je t'ai demandé de ne pas me contacter depuis plus de quatre mois maintenant. (...) Le fait que tu continues à ignorer [ma demande] pour me contacter ici publiquement sous couvert de me souhaiter du bien est donc du harcèlement."

"Je l'apprends à l'instant, a répondu l'héroïne de la série Orange is the new black. Reçu 5/5. Juste des bonnes vibes."

Ruby Rose et Jessica Origliasso étaient en couple depuis novembre 2016 et ont rompu en début d'année 2018. Elles ont été vues ensemble pour la dernière fois au mois de mars.