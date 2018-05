Ruby Rose et Ellie Goulding : Craquantes en robes noires à l'amfAR

L'événement mondain le plus attendu du Festival de Cannes a eu lieu jeudi soir et tenu toutes ses promesses ! Ruby Rose et Ellie Goulding en ont retrouvé la ferveur, elles ont fait sensation à leur arrivée. Vêtues de robes noires, l'actrice et la chanteuse se sont mesurées aux nombreux top models présents.

Thank you @rosacha and @amfar A post shared by Ruby Rose (@rubyrose) on May 17, 2018 at 3:44pm PDT

Au gala de l'amfAR, l'actrice de 32 ans et future héroïne du film En eaux troubles a rencontré le top model brésilien Adriana Lima et retrouvé sa co-star de la saga Resident Evil, Milla Jovovich.

This babe @adrianalima @amfar @rosacha A post shared by Ruby Rose (@rubyrose) on May 17, 2018 at 3:48pm PDT

Ellie Goulding a opté pour une robe noire Magda Butrym et des sandales Jimmy Choo. Le 71e Festival de Cannes prendra fin samedi 19 mai. Le festival vit ses dernières heures !

