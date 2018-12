Ruby Rose : Sa nuit cauchemardesque dans un hôpital flippant en Hongrie

Le métier d'acteur ne se limite pas aux tapis rouges des avant-premières et aux cérémonies de récompenses. En amont, les comédiens empilent les heures de tournage et mettent parfois leur santé en péril. C'est le cas de Ruby Rose, qui a passé une nuit à l'hôpital pour un problème à l'oreille.

"J'ai connu des partenaires qui ont fini à l'hôpital à cause de bouchons d'oreilles coincés dans les canaux auditifs lors de tournages avec des armes à feu ou des bruits forts... Je me suis toujours moquée d'eux... JE NE LE REFERAI PLUS !", a écrit Ruby Rose sur Instagram. L'actrice a permis à ses plus de 13 millions de followers de la suivre dans sa nuit cauchemardesque dans un hôpital en Hongrie. Elle y participe à un tournage pour un projet encore inconnu.

Dans sa story du 12 décembre, Ruby Rose a filmé l'établissement médical et fait part de son inquiétude. L'ex-petite amie de la chanteuse Jessica Origliasso, certainement habituée au confort et à la modernité des hôpitaux américains, a d'abord révélé : "Je crois que c'est l'hôpital le plus flippant que j'ai vu". Elle a ensuite ajouté : "Si vous ne me revoyez jamais... j'espère que mes organes iront à de superbes personnes".