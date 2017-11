Ruby Rose, trop mince ? L'actrice tatouée pousse un coup de gueule...

Mardi 28 novembre à Sydney se déroulait la cérémonie des Aria Awards qui récompensent le meilleur de la musique. Sur scène, une partie de la distribution du film Pitch Perfect 3, qui sortira en France le 16 mai, était présente pour remettre le prix de l'artiste international de l'année. C'est à Anna Camp, Rebel Wilson, Ruby Rose et Brittany Snow qu'est revenu l'honneur de remettre le trophée à Harry Styles, qui s'est imposé notamment face à Adele et Ed Sheeran. Malgré le petit sketch des quatre actrices, de nombreux internautes se sont, selon le Daily Mail, inquiétés de la silhouette très fine de Ruby Rose dans son smoking.

Ce n'est pas la première fois que l'ancien mannequin, découvert dans la série Orange is the New Black, soulève ce genre de commentaires et d'inquiétudes. Mi-novembre, dans New Magazine, Lisa DeFazio, une célèbre nutritionniste de Los Angeles avec même tiré la sonnette d'alarme en expliquant que l'actrice ne devait pas faire plus de 44 kilos : "Sa famille et son management doivent l'encourager à manger davantage avant qu'il ne soit trop tard."

Autant dire que le sang de Ruby Rose n'a fait qu'un tour. L'ancien mannequin de 31 ans a interpellé Lisa DeFazio sur Twitter pour lui dire le fond de sa pensée : "Raconter à un magazine que mon manager et ma famille devraient intervenir avant qu'il ne soit trop tard et que je ne fais que 44 kilos (je serais probablement à l'hôpital si tel était le cas) est tellement exaspérant et irresponsable", écrit l'actrice. Ruby Rose se justifie, expliquant qu'elle court beaucoup, qu'elle est en pleine santé et que tout va pour le mieux. La star menace la nutritionniste si elle écrivait quoi que ce soit d'autre à son sujet, expliquant que ces élucubrations avaient été reprises par la presse australienne et qu'elles étaient donc lues par ses tantes et grands-parents qui s'en étaient inquiétés.