Rudy Gobert : La star de NBA veut se lancer dans le rap... Comme Tony Parker

Pour l'heure, le basketteur hésite encore entre la langue de Molière et celle de Shakespeare. Chanter en anglais lui permettrait de toucher un plus large public... "Les Américains ne veulent pas écouter autre chose que de l'américain. C'est dans la mentalité américaine. En France, on écoute beaucoup de musique américaine. Ici, la plupart du temps, je montre du rap français à mes coéquipiers, et il trouve que c'est nul parce qu'ils ne comprennent pas", confie le pivot du Jazz. Seul l'autre Français de l'équipe, Boris Diaw, pourrait alors comprendre son flow.

Si Rudy Gobert franchit bientôt le cap de se lancer dans le rap, il suivra les pas d'un certain Tony Parker. L'ex d'Eva Longoria avait tenté ce pari risqué il y a dix ans avec un album éponyme porté par le titre Balance-toi mais aussi Bienvenue au Texas en duo avec Booba. L'opus avait reçu un accueil plus que mitigé...

Olivia Maunoury