Rumer Willis : Les lèvres gonflées, elle a cédé à l'appel des injections !

En réalité, il faut remonter jusqu'au début de l'année 2016 pour constater que cette métamorphose physique ne date pas d'hier. Lorsqu'elle était âgée de 25 ans, Rumer Willis arborait encore ses lèvres fines et naturelles, qui accentuaient le grand menton qu'elle a hérité de son célèbre papa. Depuis plus d'un an maintenant, la jeune femme a semble-t-il recours à des injections qui lui permettent de faire doubler la taille de ses lèvres et de les garder telles quelles... Comme Kylie Jenner avant elle.

En octobre 2014, Rumer Willis s'était exprimée pour faire part de son avis sur la chirurgie esthétique, affirmant qu'elle n'était pas du tout opposée à l'idée. "J'ai l'impression qu'il y a une grande honte à Hollywood à ce sujet... Mais les gens ne sont pas stupides. Si, d'un coup, on passe d'un bonnet A à un double bonnet D, les gens comprennent. Je pense qu'il ne faut pas s'excuser d'être qui ont est, il ne faut pas avoir honte. (...) Si je veux me faire refaire les seins ou changer quelque chose chez moi, je ne vais pas me mentir. Et si j'ai décidé de faire quelque chose, c'est parce que j'y ai d'abord réfléchi. Et si cela me fait me sentir mieux, je n'aurai pas honte des choix que je fais", avait-elle déclaré à l'époque au site Entertainment Tonight.

La récente apparition publique de la jeune femme coïncide par ailleurs avec la sortie des images de sa nouvelle campagne pour la marque Gap. Rumer Willis suit les pas de sa mère puisque Demi Moore avait posé pour la même marque au début des années 1990. Telle mère...