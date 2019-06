Rupture dans L'amour est dans le pré ? Une grande absente aux retrouvailles

L'amour est dans le pré... et à Paris ! Comme l'a dévoilé Karine Le Marchand le 4 juin dernier, les agriculteurs de la saison 12 (celle diffusée en 2017) se sont réunis dans la capitale pour l'enregistrement d'un nouveau numéro de Que sont-ils devenus ? Entre deux confidences faites à l'animatrice, les candidats s'amusent entre eux et postent des photos de leurs retrouvailles. Raphaël et Julie en tête !

L'éleveuse de chevaux qui est en couple avec Jean-Michel a dévoilé, via ses photos, que le tournage avait eu lieu sur une péniche. Au programme : franches rigolades, fromage et charcuterie ! Si revoir les agriculteurs est toujours un bonheur, ces photos amènent quelques questions. Julie semble par exemple avoir fait le chemin sans son compagnon. Y aurait-il de la rupture dans l'air ? La réponse est sûrement non, car celle qui nous avait révélé avoir fait une fausse couche en avril dernier nous avait aussi rassurés sur son couple et fait savoir qu'elle et Jean-Michel étaient très amoureux.

Gwladys, la compagne de Pierre-Emmanuel, semble aussi absente. Début 2018, ils s'étaient montrés très amoureux, mais il y a quelques mois, le candidat avait fait savoir qu'ils ne vivaient toujours pas sous le même toit et que cela rendait leur relation compliquée. La distance a-t-elle eu raison de leur histoire d'amour ou Gwladys n'a-t-elle pas pu se libérer pour se rendre sur le tournage ? Autre candidat à être venu seul, Raphaël, le pêcheur du lac Léman.

Carole, quant à elle, a fait le déplacement avec son chéri Steve. Celle qui vit dans ses montagnes nous avait confié qu'ils allaient se marier. Nathalie et Victor sont aussi venus ensemble... avec leur bébé. Tout comme Émilie et Sébastien. Les deux couples ont d'ailleurs pris la pose avec leurs enfants.

Jean-Marc et Françoise, Gégé et Anne-Marie, qui dévoile un nouveau look, Roland et Christophe sont aussi présents.