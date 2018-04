Russell Brand : Sa mère blessée dans un accident de voiture

La mère du comédien britannique a eu un accident de voiture, dans la matinée de ce 26 avril 2018, à Brentwood, dans l'Est de Londres. Conduite dans une Audi A8 par le chauffeur de Russell Brand, Barbara se rendait dans la maison de son fils pour garder sa petite-fille Mabel, 18 mois, née de son mariage avec la blogueuse Laura Gallacher.

"L'Opel Astra a perdu le contrôle dans un virage, a raconté au Sun un témoin de la scène quelques heures après l'accident. Elle a directement percuté l'Audi. Le chauffard est sorti puis il a trébuché. La mère de Russell Brand était coincée, elle avait sa ceinture. Elle souffrait et on l'a sortie du véhicule. Allongée sur une civière, elle avait l'air mal en point. Son nez et l'arrière de sa tête saignaient. Nous lui parlions pour la garder consciente."