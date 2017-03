Russell Crowe, loin d'avoir le physique de "Gladiator", va-t-il ressusciter ?

C'est la rumeur qui avait fait couler de l'encre il y a près de deux semaines : si Maximus, le héros de Gladiator, revenait dans un deuxième volet, près de vingt ans après le film culte de Ridley Scott ?

Actuellement en train de revenir sur les classiques de sa carrière entre trois nouveaux opus de la saga Alien et la production de Blade Runner 2049, c'est justement ce dernier qui a lancé l'idée dans une interview accordée à Entertainment Weekly. "Je sais comment le faire revenir", a clamé le prolifique cinéaste. Pourtant, et désolé pour le spoiler, chacun sait que Maximus – magistralement interprété par Russell Crowe – meurt en héros à la tout fin du chef-d'oeuvre qui avait valu à son metteur en scène l'Oscar du meilleur film.

"Mais il y a un moyen de le faire revenir, martèle Scott. Je ne sais pas si on va le faire. Gladiator est sorti en 2000, donc Russell a un peu changé depuis. Il est occupé pour l'instant mais j'essaie de l'attirer ici." Pour l'heure, l'intéressé n'a pas réagi à l'appel du pied lancé par celui qui l'avait dirigé, avec à la clé, un Oscar du meilleur acteur. Bientôt à l'affiche de La Momie dans lequel il campera Dr Henry Jekyll, Russell Crowe n'a pas de projets officiels en vue dans les mois à venir.

En revanche, comme l'a bien noté Ridley Scott, "Russell a un peu changé". Âgé de 52 ans, l'acteur australien n'a plus vraiment le même physique qu'à l'époque où il défiait l'empire de Commode (le sensationnel Joaquin Phoenix) au péril de sa vie dans Gladiator. On a pu le constater dimanche 26 mars à Sydney où le comédien profitait du soleil et s'offrait une sortie avec son fils Tennyson (10 ans) et un couple d'amis, le rugbyman Sam Burgess et sa femme Phoebe. Tâtant le ballon ovale avec son ami, un joueur de rugby à XIII anglais, il a laissé entrevoir un embonpoint certain au niveau du ventre. Toujours aussi costaud, cet amateur de sport – qui n'hésite pas à afficher ses kilomètres avalés et kilos de fonte poussés sur Twitter – ne devrait pas avoir trop de mal à revenir à un physique plus proche de celui de l'iconique Gladiator... s'il revient à l'écran.