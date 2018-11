Russell Crowe méconnaissable : Son hallucinante transformation et prise de poids

Qu'elle est loin, l'époque où Russell Crowe faisait craquer des millions de femmes dans Gladiator ! Dix-huit ans après le film le plus marquant de sa carrière (qui lui avait d'ailleurs permis de décrocher l'Oscar du meilleur acteur), le Néo-Zélandais de 54 ans est aujourd'hui à New York où il vient de démarrer la nouvelle production de la chaîne Showtime, la mini-série The Loudest Voice in the Room.

Adaptée de l'ouvrage du même nom de Gabriel Sherman, elle raconte l'ascension et la chute du président de Fox News Roger Ailes, limogé en 2016 après de multiples accusations de harcèlement sexuel. Le redoutable magnat est décédé l'année suivante à l'âge de 77 ans des suites de blessures survenues lors d'une chute à son domicile.

Russell Crowe, qui donne notamment la réplique à Charlize Theron, Naomi Watts, Seth MacFarlane et Sienna Miller, se glisse donc dans la peau de ce personnage controversé. Un rôle de composition qui lui a valu le droit de prendre une dizaine de kilos et de subir une transformation physique telle qu'on peine à le reconnaître.

Mardi 6 novembre 2018, la star hollywoodienne a d'ailleurs été repérée dans les rues de Manhattan entre deux prises. Costume-cravate, crâne chauve et lunettes de vue, Russell Crowe était métamorphosé par le maquillage et les prothèses. Un changement hallucinant qui vaut le coup d'oeil...