Russell Tovey (Quantico) : Fiançailles rompues avec son chéri ex-acteur porno

Après quelques mois de fiançailles, l'acteur anglais Russell Tovey et son chéri ex-acteur porno et ex-rugbyman Steve Brockman ont rompu ! Le séduisant comédien de "Quantico" et de "Looking" a confirmé la triste nouvelle sur Instagram...

La rumeur a duré plusieurs heures avant que Russell Tovey ne finisse pas la confirmer en répondant à un commentaire sur son compte Instagram : il est bel et bien séparé de son amoureux Steve Brockman. Le couple s'était fiancé en février 2018. À lire aussi Russell Tovey : Le beau gosse de Quantico est fiancé à son chéri ! Russell Tovey (Quantico) fiancé : Son chéri est un ancien acteur porno ! Dimanche 17 juin 2018, Russell Tovey a répondu à un internaute lui demandant s'il était toujours en couple avec son petit ami. "Non, chéri", a-t-il sobrement répondu. Alors qu'un autre internaute l'interrogeait sur une supposée liaison avec l'animateur télé américain Andy Cohen (aux commandes de l'émission Watch What Happens Live), il a aussi pris la peine de démentir. Comme le souligne le Mail Online, l'acteur de 36 ans a pris soin de supprimer de son compte toutes les publications où apparaissait son ex... Russell Tovey est bien connu des sériephiles pour ses rôles dans Quantico et Looking. Quant à Steve Brockman, membre de l'équipe de rugby des Kings Cross Steelers, il a aussi eu une carrière porno gay notamment pour le site de vidéos Randy Blue. Thomas Montet

