Russell Westbrook : La star du Thunder et sa femme Nina parents d'un garçon

Si sa saison s'est achevée plus tôt qu'il l'aurait souhaité, Russell Westbrook, plus que jamais en lice pour le trophée de MVP (meilleur joueur) de la saison au vu de ses performances hallucinantes (31,6 points, 10,4 passes décisives et 10,7 rebonds par match !), devrait trouver le plus bel accomplissement avec la paternité, lui qui est un fils aimant comme en témoigne sa publication à l'occasion de la fête des Mères (dimanche dernier aux États-Unis) : "Tu es la meilleure maman qu'un fils puisse avoir, je suis véritablement béni de t'avoir comme exemple dans ma vie. Impossible de te remercier suffisamment pour tous les sacrifices que tu as faits pour faire passer ta famille en premier. Je t'aime, maman !", écrivait-il en cette occasion.