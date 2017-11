Rutina Wesley : La star de True Blood, lesbienne, s'est fiancée avec sa chérie

Rutina Wesley, alias Tara Thornton dans la série télévisée True Blood, s'est-elle fiancée ? C'est ce qu'affirme la presse outre-Atlantique après la publication de divers clichés sur Instagram. La jolie actrice américaine de 38 ans est en couple avec la chef cuisinière Shonda, originaire de La Nouvelle-Orléans.

Le 18 novembre 2017, sur son compte Instagram, Rutina Wesley a partagé tout un tas de photos d'elle et de sa chérie, dont une photo d'une bague de fiançailles, mais sans préciser si elle s'est bel et bien fiancée. Il n'en fallait pas plus pour que ses fans s'emballent et lui adressent de sincères félicitations. En légende, l'actrice a multiplié les hashtags, disant notamment que sa compagne nourrit son âme. En postant ces photos, elle fait ainsi son coming out lesbien.

Rutina Wesley, qui joue actuellement dans Queen Sugar, diffusée sur Oprah Winfrey Network, a été mariée de 2005 à 2013 à l'acteur Jacob Fishel (Medium, FBI portés disparus).