Ryan Gosling a un sosie allemand... Et la ressemblance est vraiment troublante !

Bien évidemment, cette similitude très frappante a d'ores et déjà attiré l'attention des médias. Le 7 juillet, Johannes Laschet était interviewé par le magazine Time pour évoquer sa ressemblance avec le Canadien de 36 ans, affirmant qu'il était parfois "un peu épuisant" d'être sans cesse comparé à lui. "Je suis toujours moi et personne d'autre. D'un autre côté, on ne devrait pas se plaindre de ressembler à Monsieur Gosling. C'est mieux que si les gens me disaient : 'Hey, tu ressembles à Danny DeVito'", a-t-il déclaré.

Fan de jazz, Johannes Laschet a admis qu'il avait beaucoup apprécié le dernier film de Ryan Gosling, La La Land, même si selon lui la "meilleure performance" de l'acteur remonte au film Blue Valentine, sorti en 2010. Surtout, Johannes Laschet a avoué qu'il appréciait beaucoup le style vestimentaire de son aîné. "Monsieur Gosling sait comment bien s'habiller et on apprend beaucoup grâce à lui. Surtout lorsqu'il porte un smoking", a-t-il conclu.